

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 19 أغسطس استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 19 أغسطس

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 19أغسطس 2020.



وسجلت محافظة الإسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 180جنيهًا لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 170 جنيها، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 180 جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية هي الأعلى سعرًا أيضًا.