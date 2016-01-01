فى 3 فروع| جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديمات اعتبارا من الغد

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صورة الخبر: جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان


أعلنت جامعة الملك سلمان عن فتح باب التقديمات لحملة الشهادات الثانوية هذا العام الراغبين في الالتحاق بها بداية من الغد وحتى يوم 31 من الشهر الحالي ، جاء ذلك بعد موافقة وزارة التعليم العالي على فتح باب التقديمات لـ الجامعات الاهلية الجديدة .

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء لها العديد من الافرع بالمحافظة ( فرع طور سيناء – فرع رأس سدر – فرع شرم الشيخ ) وللراغبين في التقديم للكلية التسجيل عبر هذا الرابط

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد استقبل وفدًا من وزارة التعليم العالي المشرف علي جامعة الملك سلمان خلال زيارتهم لفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ حيث تم مناقشة وبحث بعض المشكلات المتعلقة بمقار الجامعة بالفروع الثلاثة ومقترحات حلها .

أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع.

المصدر: elbalad

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