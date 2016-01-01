لأول مرة فى تاريخها.. جامعة عين شمس استعدت لـ ماراثون تنسيق الثانوية العامة

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قال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه يتابع جميع تجهيزات المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والذي تستضيفه لأول مرة فى تاريخها، وذلك من أجل توفير جميع الإمكانيات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين بها والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب.



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وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس أن هناك وحدات أمنية مكلفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين مقار المكتب والوقوف على مستوى النظام الأمني، مثمنًا جهودهم في تأمين المقر، مؤكدا استعداد الجامعة لتوفير سبل الراحة وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم التأمينية.

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وشدد نائب رئيس الجامعة على تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة، كما شدد على ضرورة الالتزام الدائم باتباع جميع الإجراءات الطبية الاحترازية (من قياس حرارة وغيرها) تجاه جميع المترددين على مكتب التنسيق من الإداريين والطلاب.وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بدور الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، والذين أبدوا إعجابهم بمستوى التجهيزات والإمكانيات المتاحة، والتي شأنها معاونتهم على إنهاء مهامهم تجاه أبنائنا الطلاب على أكمل وجه.والتقى الدكتور عبد الفتاح سعود بعدد من الطلاب المترددين على المكتب في أول أيام العمل به، والذين عبروا عن سعادتهم بحجم التطور الملموس على جميع المستويات الخدمية بالمكتب من حيث نظام العمل وسرعة الإجراءات ونظافة المكان في ضوء الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاههم من القائمين على النظام بالمكتب.واستعدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي، ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر في الفترة من ٨ وحتى ٢٠ من أغسطس الجاري.وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.ويستعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021 من خلال 13 معملا في خمس كليات هي:(الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.egوتتخذ معامل التنسيق الإلكتروني جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب وذويهم والعاملين، حيث تم توفير 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق منعًا للتزاحم مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات، على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات على 25٪ من سعة القاعة، كما يتم تعقيم القاعات بشكل دوري لمنع عدوى فيروس كورونا.ويتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذي خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والارشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب.مع إتاحة أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الإلكتروني للرد على أي استفسارات، وكذا إتاحة الاستفسارات من خلال الإيميل الرسمي info@students.asu.edu.egوتنتهج جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة والاعتماد واقتحام مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة نحو التنمية المستدامة ويأتي ذلك مع بداية ماراثون التنسيق للثانوية العامة للعام الجامعى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك تحت شعار "البرامج المميزة الجديدة الدولية" " YOUR GATE TO EXCELLENCE".