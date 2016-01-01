ننشر أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر بعد فوزها بانتخابات الشيوخ



أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا/ هم : مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والاصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين.



وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.



وينشر موقع صدى البلد أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر بعد فوزها، وجاءت كالتالي:

- القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

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