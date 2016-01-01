حقيقة تعرض رمضان صبحي لمضايقات من جماهير الأهلي في الساحل الشمالي.. تفاصيل

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صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشفت مصادر مقربة من رمضان صبحي صانع ألعاب هيدرسفليد الإنجليزي أنه لم يتعرض لأي مضايقات من بعض جماهير القلعة الحمراء في منطقة الساحل الشمالي.

وقالت المصادر أن اللاعب لم يتعرض لأي مضايقات أو مشادات كما تردد خاصة أن رمضان لا يتوادجد في أي كافيهات من الأساس.

واضافت المصادر أن رمضان صبحي يعيش في منتجع خاص له خصوصية كاملة وليس هناك مجال لحدوث هذا الأمر.

وأوضحت المصادر ان اللاعب يعيش بشكل جيد ويدرس كافة أمورة ولم يدخل في أي مشاجرات مع جماهير الأهلي.

المصدر: elbalad

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