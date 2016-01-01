أسماء الفائزين وجولة الإعادة.. ننشر نتائج مقاعد الفردي بانتخابات الشيوخ



انتخابات الشيوخ انتخابات الشيوخ

ينشر موقع "صدى البلد" نتائج انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 بالنظام الفردي، وأسماء الفائزين وجولات الإعادة.



وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.



وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.

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وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية حرصت على مشاركة المصريين جميعهم بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال 14 ألف لجنة فرعية، و27 لجنة عامة، وذلك حرصا على تطبيق قواعد السلامة العامة، والإجراءات الوقائية.وفيما يلي نتائج الانتخابات على النظام الفردي..القاهرة:مستقبل وطن:- عبد الحي الرفاعي عبيد- أحمد حسين صبور- جمال أبو الفتوح محمد- ياسر محمد ذكي- محمد المنزلاوى- خالد مصطفى عبد الوهاب- أحمد سمير زكريا- رأفت كمال زكي سوس- فؤاد سعد فؤاد (الشعب الجمهوري)- هاني لويس مرجان (مستقل)الإسكندريةمستقبل وطن:- سامح الشيمي- سعد عبد المولى- علاء الدين محمد جاد- السيد ابراهيم- محمد محمود حمزة- نشأت متري صليب- محمد أحمد حسين (الشعب الجمهوري -تحالف)السويسمستقبل وطن:- سيد عبد حامد شافعيبورسعيد:الإعادة بين :- عاطف محمد حسنين (مستقبل وطن)- أحمد محمد جوهر (مستقل)القليوبية:مستقبل وطن:-سيد عبد الحميد سالم- سمير محمد البيومي- مصطفى سعيد آمين- نصيف حفناوي سيد- مصطفى بيوميجولة الإعادة:- أبو سريع إمام عفيفي (الشعب الجمهوري)- خالد محمد عرمان (مستقل)الإسماعيلية:إعادة بين:عادل عبد الغني (مستقبل وطن)رمضان إمام (مستقل)دمياط:مستقبل وطن:- وليد صلاح- أحمد الشافعيالدقهليةمستقبل وطن:- طاهر أحمد محمد- جمال عبد الظاهر محمد- محمد عبد المعطي علي- عبده عبده عطية- ثروت فتح الباب- رضا محمد الحسينيالشرقية:مستقبل وطن:- نور الدين السيد محمد- عبد المجيد عبد العاطيمحمد محمد السيد- أحمد صلاح فريد- محمد سليم السيد- احمد أنور محمد- عمرو محمد عبد الحميدالمنوفية:- علاء الدين ناصف (مستقبل وطن)- أسامة فهيم (الشعب الجمهوري)الإعادة بين:هشام علي احمدمحمود فريد شرارةالغربية:مستقبل وطن- أحمد علي محمد- إيهاب يوسف فؤاد- عمرو محمد السعيد- محمود عبد اللهأحمد محمد شعراويكفر الشيخمستقبل وطن:حسن قنديل عليالإعادة:مستقبل وطن- أشرف ممدوح- علي محمد علي- محمد ابراهيم عبد الحميد (النور)البحيرة:مستقبل وطن:-السيد القفاص- أمين جابر- عادل حسن- أحمد محمد عبد الرحمن- عيد علي مهدي- محمد حميدةمحمد سعد زكيالجيزةمستقبل وطن- عادل ناصر- عصام هلال عفيفي- أحمد قطب- عمر زايد- أحمد دياب- عمرو عبده- محيي حافظالإعادة بين- عمرو القماطي – مستقبل وطن- مصطفى يوسف أبو زيدبني سويفمستقبل وطن:أحمد محسن مباركمحمد علي عبد الفضيلالإعادة:نبيل ثروت (مستقبل وطن)شعبان عبد العليم (النور -توفاه الله)أحمد سرور سليمان (مستقل)الفيوممستقبل وطنوليد عبد الرحمنعمرو أبو السعودحاتم المليجيالمنيامستقبل وطن:زين العابدين أحمد محمدمحمد عبد الحميد صالحطارق حسن محمدمعتز احمد صفوتأشرف حسينأسيوطمجدي عبد الرحيم سليم (مستقبل وطن)الإعادة:مستقبل وطنعصام الدين عبد الغنيمحمد عبد المنعم زينمصطفى محمود ابراهيمسوهاجالإعادة:مستقبل وطن:مجدي أحمد محمدمحمود عبد الرحيم أبو سديرةعبد الحكيم حسانيأحمد فوزيمصطفى قدريقناالإعادة:محمد كمال محمود (مستقبل وطن)عبد الفتاح حسن أحمد (مستقل)ابو النجا محمود عثمان (مستقبل وطن)عبد الراضي عربي (الشعب الجمهوري)سيد احمد فؤاد (حماة الوطن)نبيل بخيت (المؤتمر)الأقصرالإعادة:الضوي أحمد الضوي (مستقبل وطن)محمد فتحي عبد القادر (مستقبل وطن)محمد عبد العليم حسين (مستقل)محمد عطا الله اسماعيل (مستقل)أسوانإعادةمجدي الدين حسيبو (مستقبل وطنمحمد الانور سليمان (مستقبل وطنمصطفى جمعة (مستقلياسر عبد الحميد (مستقلجنوب سيناءعلي عطوة (مستقبل وطن (شمال سيناءسالم شتيوي - مستقبل وطنالبحر الاحمرمحمد سعيد حسب النبي - الشعب الجمهوريمطروحرزق علواني عبد الحميد - مستقبل وطنصابر مصطفى محمد - النورالوادي الجديد:محمد علي أحمد السيد - مستقبل وطن