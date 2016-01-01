كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم، الأربعاء، تفاصيل جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي.
وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "تحدثت مع رمضان بشأن أزمة رحيله عن الأهلي، وقال لي أنه غاضب من تعاقد الأهلي مع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بأرقام خيالية، رديت عليه وقلت له (وانت مالك؟)".
وتابع: "رمضان اتصل على الكابتن محمود الخطيب لإبلاغه برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، لكنه لم يرد عليه، فاتصل بأمير توفيق مدير التعاقدات وقال له أنا خلصت في بيراميدز بنسبة 80 %".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قلت له أنت مالك؟.. شوبير يفجر مفاجآت جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق