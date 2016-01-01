قلت له أنت مالك؟.. شوبير يفجر مفاجآت جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم، الأربعاء، تفاصيل جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي.



وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "تحدثت مع رمضان بشأن أزمة رحيله عن الأهلي، وقال لي أنه غاضب من تعاقد الأهلي مع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بأرقام خيالية، رديت عليه وقلت له (وانت مالك؟)".



وتابع: "رمضان اتصل على الكابتن محمود الخطيب لإبلاغه برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، لكنه لم يرد عليه، فاتصل بأمير توفيق مدير التعاقدات وقال له أنا خلصت في بيراميدز بنسبة 80 %".

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وأضاف: "رمضان قال لي أيضًا، أنه حزين من موقف نادر شوقي وكيل أعماله السابق، بعد تعمده رفض عروض جيدة له، بسبب علاقته الجيدة مع الأهلي".وأتم: "بالمناسبة رمضان أصبح له وكيل جديد وهو علي صقر (ابن خالة نادر شوقي)".وفشل الأهلي في شراء عقد رمضان صبحي جناح الفريق، أو تمديد إعارته بعد انتهائها رسميا، من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، يوم 30 يونيو الماضي.