تفاصيل خناقة أمير مرتضى منصور ومشجع بعد تعادل الزمالك ونادي مصر "فيديو"

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صورة الخبر: أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

نشبت أزمة حادة في المقصورة الرئيسية باستاد الكلية الحربية، بعد نهاية لقاء الزمالك وإف سي مصر، مساء أمس الثلاثاء بالتعادل السلبي، في إطار الجولة العشرين للدوري الممتاز .

واشتبك أمير مرتضي، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، مع أحد المشجعين بعد فشل الزمالك في تحقيق الفوز على نادي مصر للمرة الثانية.

وبدأ الأمر بمشادة بين أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، وأحد المشجعين، الذي سخر من أمير قائلًا "هل ستخصم من اللاعبين هذه المرة 20 جنيهًا؟".
ورد أمير منفعلًا "لماذا تتحدث عن الفريق؟ هل أنت مشجع.. اللقاء بدون جماهير"، ليردّ المشجع بأنه رجل أمن، وهو ما التقطته عدسة "صدى البلد" بعد نهاية اللقاء.

وتدخل الحاضرون لإنهاء المشاجرة سريعًا، وخروج أمير مرتضى منصور من المقصورة.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 56 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ18 والأخير برصيد 13 نقطة.

المصدر: elbalad

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