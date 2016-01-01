كشفت تقارير إعلامية، عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي بيراميدز وبعض لاعبي الأهلي فى الفترة الماضية.
وذكرت قناة أون تايم سبورت، أن هناك مفاجأة كبرى أن نادي بيراميدز يفاوض بعض لاعبي الأهلي وعقودها سارية مع الفريق.
وشددت التقارير ، علي ان محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المعار فى صفوف إنبي وقع علي عقود مبدئية لنادي بيراميدز .
وتابع، بعدما وقع محمد شريف لنادي بيراميدز ، ترك الأمر بين إدارة بيراميدز والأهلي لإنهاء كافة التفاصيل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق