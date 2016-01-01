الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو

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محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي بيراميدز وبعض لاعبي الأهلي فى الفترة الماضية.

وذكرت قناة أون تايم سبورت، أن هناك مفاجأة كبرى أن نادي بيراميدز يفاوض بعض لاعبي الأهلي وعقودها سارية مع الفريق.

وشددت التقارير ، علي ان محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المعار فى صفوف إنبي وقع علي عقود مبدئية لنادي بيراميدز .
وتابع، بعدما وقع محمد شريف لنادي بيراميدز ، ترك الأمر بين إدارة بيراميدز والأهلي لإنهاء كافة التفاصيل.

وافادت التقارير ، ان محمد شريف إنهي كافه الاتفاقات الماديه مع نادي بيراميدز ، وينتظر انهاء الامور بين الادارتين .

المصدر: elbalad

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