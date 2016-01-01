

لم يشاهد منذ عام 1968.. فيديو يرصد حيوانا نادرا في أفريقيا لم يشاهد منذ عام 1968.. فيديو يرصد حيوانا نادرا في أفريقيا

اكتشف باحثون حيوانا نادرا كان مفقودا منذ مدة طويلة، وذلك في شرق أفريقيا، حسب ما ذكر موقع "نيو أطلس".



وقال المصدر إن الحيوان يدعى "السينجي الصومالي" أو "زبابة الفيل الصومالية" وجرى اكتشافه في إحدى البراري في جيبوتي، بشرق أفريقيا.



وأوضح أن الحيوان لم يشاهد منذ أكثر من 50 عاما (1968)، لكنه الآن حي وفي صحة جيدة.

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و "السينجي الصومالي" هو نوع من الثدييات، تتبع جنس زبابة الفيل طويلة الأذن، من فصيلة زبابات الفيل.ويشبه هذا الحيوان الصغير شكل الفئران، لكنه في الواقع أكثر ارتباطا بالفيلة والخنازير، بسبب أنفه الطويل، الذي يستخدمه لاصطياد الحشرات.وقال الباحث ستيفن هيريتيج إن العثور على الحيوان جرى بعد تنصيب 1259 فخا في 12 موقعا مختلفا مرفوقا بطعام ذي رائحة حلوة، مضيفا "لم نصدق أننا عثرنا عليه.. كان من قبيل الصدفة أن يحدث هذا الأمر بسرعة كبيرة".حيوانحيوانوذكر هيريتيغ أنهم عاينوا في جيبوتي 12 سنجيا في المجموع، والتقطوا لها صورا وفيديوهات خاصة.وخلص الفريق إلى أن "السينجي الصومالي" لا يواجه أي "تهديد معين"، مشيرا إلى أنه يتواجد بكثرة في جيبوتي والصومال، وربما حتى إثيوبيا.