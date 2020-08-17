

عاجل ارتفاع أسعار الذهب في مصر لمستوى جديد صباح اليوم الأربعاء 19-8-2020 عاجل ارتفاع أسعار الذهب في مصر لمستوى جديد صباح اليوم الأربعاء 19-8-2020

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، مع زيادة الأسعار في البورصة الدولية لتبادل المعدن النفيس، من مستوياتها القياسية، وصعد سعر جرام الذهب في مصر من عيار 24 خلال مستهل تعاملات إلى 1007 جنيهات للجرام الواحد في محلات الصاغة بدون مصنعية، بصعود بلغ قدره 7 جنيهات.



وجاءت عملية ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم، على خطى ارتفاع الأسعار في البورصة الدولية لتبادل المعدن النفيس، بالقرب من مستوياتها القياسية، بعدما وسع الذهب مكاسبه أمس بقدر 14 دولارا، عادت أسعار المعدن النفيس للصعود في مصر، بعدما وزادت أسعار الذهب في التداولات الدولية بقدر 14 دولاراً عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، ليستمر المعدن الأصفر في جني المكاسب والارتقاء أعلى 2000 دولار للأوقية.





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الأسعار العالمية للذهبوجاء ضعف الدولار ليعمق من مكاس المعدن الأصفر وسط انتظار المستثمرين إعلان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماع السياسة النقدية، فمع إنهاء تعاملات الثلاثاء ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بقدر 0.7%، بما يقارب 14.40 دولار إلى سعر 2013.10 دولار للأوقية ليصعد المعدن النفيس أعلى 2000 دولار لأول مرة خلال الأسبوع.وزادت أسعار التسليم العاجل للذهب بنسبة 1.2%، أو ما يقارب 23.60 دولار ليسجل 2008.90 دولار للأوقية، وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر المعدن الأصفر أدنى 1900 دولار للأوقية إلى مستوى 1874.20 دولار للأوقية، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا، لكنه تحول للارتفاع مع هبوط العملة الأمريكية.أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020أسعار الذهب في مصر اليومسعر الذهب عيار 24 في مصرسجل سعر الجرام عيار 24 في مصر، نحو 1007 جنيهات، في محلات الصاغة دون مصنعية.سعر الذهب عيار 22 في مصرسجل سعر الجرام عيار 22 في مصر، في محلات الصاغة، دون مصنعية، نحو 923 جنيهات دون مصنعية.سعر الذهب عيار 21 في مصرسجل سعر جرام الذهب من العيار 21 في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 881 جنيها.سعر الذهب عيار 18 في مصربلغ سعر الجرام الواحد عيار 18 في مصر، بمحلات الصاغة نحو 755 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب، في الأسواق المصرية، نحو 7 آلاف و48 جنيها.سعر أوقية الذهب في مصروسجل سعر الأوقية في مصر، 31 ألفا و313 جنيها.