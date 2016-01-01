تعرف على طقس الأربعاء 19 أغسطس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود- اليوم الأربعاء- طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.
ويسود طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية لطيف ليلا على السواحل الشمالية طقس حار نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على جنوب سيناء.
وطقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.
ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 23
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 25
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 27
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 39 27
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 39 28
أبورماد 38 29
حلايب 34 30
راس حدربة 33 30
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