

تعرف على طقس الأربعاء 19 أغسطس تعرف على طقس الأربعاء 19 أغسطس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود- اليوم الأربعاء- طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.







ويسود طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية لطيف ليلا على السواحل الشمالية طقس حار نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على جنوب سيناء.

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وطقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 31 25وادي النطرون 34 25طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 25بلطيم 31 25مطروح 30 23السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 31 26دمياط 31 25الزقازيق 35 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 22السويس 35 24العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 36 25نخل 35 19نويبع 38 29طابا 36 27كاترين 33 19الطور 36 25شرم الشيخ 38 30الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 36 24بني سويف 36 24المنيا 36 24أسيوط 37 24سوهاج 38 27قنا 41 27الأقصر 41 28أسوان 42 29إدفو 42 29أبوسمبل 39 27الوادي الجديد 40 28شلاتين 39 28أبورماد 38 29حلايب 34 30راس حدربة 33 30