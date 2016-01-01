

مواصفات عربات السكة الحديد الإسبانية الجديدة وإمكانياتها × 11 معلومة مواصفات عربات السكة الحديد الإسبانية الجديدة وإمكانياتها × 11 معلومة

استقبل ميناء الإسكندرية بداية الأسبوع الجارى اثنين من الحاويات القادمة على متن إحدى السفن من إسبانيا يحويان نماذج من أجزاء عربات السكة الحديد المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية، من أجل اعتمادها من قبل هيئة السكة الحديد استعدادا لتوريد أول دفعة من هذه العربات، ويقدم اليوم السابع فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه العربات ومواصفات وإمكانياتها.



1ـ صفقة عربات القطارات الاسبانية تشمل توريد 6 قطارات مكيفة.



2ـ قيمة الصفقة تبلغ 125.6 مليون يورو.

3ـ مخطط توريد أول قطار من القطارات الاسبانية الجديد في مارس المقبل.4ـ تركيب كل قطار اسبانى جديد مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.5ـ الصفقة تتكون من 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية.6ـ عربات هذه القطارات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو وجراراتها تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.7ـ العربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.8ـ القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.9ـ كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية.10ـ يوجد شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة.11ـ سيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.











