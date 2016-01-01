فيديو.. تعرف على شخصية سليم عياش المتهم في عملية اغتيال الحريرى

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صورة الخبر: سليم عياش
سليم عياش

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى و21 شخصا آخرين، والتى وقعت فى شهر فبراير 2005، فى حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين فى القضية.

المصدر: youm7

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