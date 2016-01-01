تركي آل الشيخ يهاجم مجلس إدارة الأهلي المصري



تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ

شن تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، هجوما حادا على مجلس إدارة الأهلي المصري، بداعي الزج باسمه في رحيل عدد من نجوم الفريق مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة، ومفيش حد تاخذوا منه كلام عني إلا تركي بنفسه، الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه".



وأضاف: "تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني، مش هجري اسكت كل واحد، إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي، أنا كل الي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في إلي بيعمله في حياته".

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وواصل: "اتهموني بأحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع، واتهموني بفايلر وبعدها كبر الموضوع، واتهموني برمضان، ربنا يستر على إلي جاي، وأنا بأقول إلي جاي لأنه واضح (إحنا في حرب ضد تركي، وتركي بيحاربنا، وكل الشر تركي، وكلة بسبب تركي)".وأشار: "ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزموا بكلمتهم إن كل واحد يركز في نفسه، هو أنا طلعت اتكلم من دماغي؟ منتو إلي بتتهموني بحجات مليش فيها، ولما بطلع أدافع يتقال عني بحك! وعاوز أرجع".وأتم آل الشيخ: "معرفش انتو بتفسرو الأمور إزاي! عموماً أديني رديت وشلت الضغط عنكم، وبقت المدافع كلها موجهه ليا.. اتبسطو".