تركي آل الشيخ يهاجم مجلس إدارة الأهلي المصري

شن تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، هجوما حادا على مجلس إدارة الأهلي المصري، بداعي الزج باسمه في رحيل عدد من نجوم الفريق مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة، ومفيش حد تاخذوا منه كلام عني إلا تركي بنفسه، الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه".
وأضاف: "تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني، مش هجري اسكت كل واحد، إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي، أنا كل الي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في إلي بيعمله في حياته".
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