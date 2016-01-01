5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

الإمساك
عادةً ما يؤدي اضطراب وظيفة الأمعاء إلى الإمساك بسبب عدم كفاية تناول الماء، وعدم كفاية الألياف في النظام الغذائي، وتعطيله أو الروتين، والإجهاد.
وقدم موقع "boldsky" أبرز طرق علاج الِإمساك:
- الموز
الموز غني بالبوتاسيوم والشوارد التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي، هذه الفاكهة فعالة في علاج مشاكل المعدة لأنها تساعد في استعادة وظيفة الأمعاء وعلاج الإسهال، تناول موزة كاملة ، إذا كنت تواجه مشكلة في الذهاب إلى الحمام في الصباح.
- البرتقال
تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال على الكثير من فيتامين سي الملين للبراز والألياف، ويحتوي البرتقال أيضًا على Naringenin ، وهو فلافونويد يمكن أن يعمل كملين ، مما يسمح بمرور البراز بسلاسة .
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- توت العليق
يمكن أن يساعد توت العليق على زيادة حجم البراز لمساعدة الطعام على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، ويساعد التوت أيضًا في تحسين عملية الهضم.
- كيوي
يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف والماء مما يجعله فاكهة ممتازة لتحريك أمعائك، كما أن الكيوي من الملينات الممتازة ويؤدي إلى تكوين براز أكثر كثافة ونعومة .
- التفاح
يمكن أن يساعد تناول التفاح في التخفيف من الإمساك بسبب وجود ألياف البكتين، والتي يمكن أن تساعد في تسريع حركة البراز عبر الأمعاء ، وتحسين أعراض الإمساك.
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