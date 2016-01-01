طريقة عمل لقمة القاضي في خطوات سريعة



لقمة القاضي لقمة القاضي

طريقة عمل لقمة القاضي من أسهل الحلويات الشرقية التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، دون الحاجة إلى شرائها من المحلات.



كما تميزت لقمة القاضي في الماضي بتزيينها بالعسل والشربات، لكن في الوقت الحالي يمكن تزيينها بالشوكولاتة والفراولة وكريم الشانتيه، ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل لقمة القاضي بأكثر من طريقة.



طريقة عمل لقمة القاضي

لقمة القاضي هي واحدة من تلك الحلويات المصنوعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تعود الوصفة إلى أوائل العصور الوسطى على الأقل والخلافة العباسية في القرن الثالث عشر، وإليكم طريقة التحضير.

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مكونات لقمة القاضي :2 كوب دقيق.3 ملاعق نشا ذرة.نصف كوب ماء دافئ.رشة ملح.زيت.طريقة عمل لقمة القاضي :1- ضعي كمية الدقيق على النشا في وعاء مناسب.2- أضيفي عليهما الخميرة.3- أضيفي الماء على العجين تدريجيًا.4- ضعي رشة الملح وقومي بالتقليب جيدا.5- غطي الوعاء بالقماش واتركيها لمدة ساعة في مكان دافئ.6- احضري مقلاة بها كمية غزيرة من الزيت على درجة حرارة 180 درجة.7- قومي بعمل أشكال لقمة القاضي بواسطة ملعقة أو أي شكل مناسب حسب الرغبة للزيت مباشرة.مكونات الشربات :1 كوب سكر.قطرات ماء الورد.عصير ليمون.طريقة تحضير الشربات :1- وضع السكر الأبيض على الماء والليمون وماء الورد على بعضها البعض.2- ضعي المكونات في وعاء مناسب على النار 15 دقيقة.اقرأ ايضا:طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلاتطريقة عمل لقمة القاضى لـ نجلاء الشرشابىتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لقمة القاضي بخطوات سهلة وبسيطة، إليكم الطريقة خلال السطور التالية.مكونات لقمة القاضي :3 كوب دقيق.3 ملاعق نشا.ملعقة خميرة.ملح.سكر.شربات.ماء.زيت.طريقة عمل لقمة القاضي لـ نجلاء الشرشابي :1- يخلط الدقيق والنشا والسكر والملح والخميرة.2- ضعي الماء على الخليط واستمري في التقليب.3- اتركي العجين حتى التخمير ثم تبلل ملعقة صغيرة بالزيت وتقطع بها العجينة.4- اقلي العجين في زيت غزير.طريقة عمل لقمة القاضي بالخميرة الفوريةمن أكثر الوصفات التي تقوم السيدات بالبحث عنها عن تحضير لقمة القاضي، إليكم التفاصيل.مكونات لقمة القاضي بالخميرة الفورية :3 كوب دقيق.ملعقة ونصف خميرة فورية.ملعقة كبيرة نشا ذرة.زيت للقلي.طريقة عمل لقمة القاضي بالخميرة الفورية :1- يخلط الدقيق والملح والخميرة الفورية والسكر على بعضها البعض.2- قومي بإذابة النشا في نصف كوب ماء بارد قبل إضافته للخليط.3- عجن الخليط السابق مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى يصبح قوامها متماسكا.4- يغطى الخليط وتترك لمدة ساعة في مكان دافئ.6- تقطع العجين على شكل كرات صغيرة وتضع في زيت غزير وتقلب حتى يصبح لونها ذهبيا.7- توضع لقمة القاضي في الشربات.مكونات لقمة القاضي لـ سالي فؤاد :كوب ماء فاتر.ملعقة خميرة فورية.ملعقة صغيرة سكر.2 كوب دقيق منخول.رشة ملح.رشة فانيلا.ملعقة كبيرة نشا.شربات.طريقة عمل لقمة القاضي لـ سالي فؤاد :1- ضعي الماء على الخميرة والسكر واتركيها قليلا.2- أضيفي الدقيق مع رشة ملح والفانيليا مع التقليب.3- اتركي العجين لمدة ساعة حتى يتخمر.4- اقلي لقمة القاضي في زيت غزير حتى تتلون إلى الذهبي.5- رشي عليها رشة قرفة وسكر بودرة أو شربات حسب الرغبة.مكونات لقمة القاضى المقرمشة :2 كوب من الدقيق.ملح.ملعقة كبيرة النشا.ملعقة صغيرة خميرة.سكر.كوب ماء.زيت.ملعقة فانيليا.طريقة عمل لقمة القاضى المقرمشة :1- ضعي الدقيق على الملح والنشا والسكر والماء والخميرة والفانيليا.2- اخلطي العجين جيدا ثم اتركيه ليهدأ.3- قومي بتشكيل العجين بأشكال مناسبة في زيت غزير.4- بعد القلي قومي برش السكر والشربات البارد.