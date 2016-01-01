أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا في مصر أن الوباء تحت السيطرة داخل البلاد، لكن لا يمكن القول إنه تم الانتصار عليه، وأن مصر حاليا "في مرحلة تفاؤل حذر".
وقال رئيس اللجنة حسام حسني: "تمت السيطرة على الفيروس داخل مصر، ولكن لا يمكن أن نقول إننا انتصرنا عليه.. نحن الآن في مرحلة التفاؤل الحذر".
وتابع: "على المواطنين الذين يشعرون بأي من الأعراض عدم التهاون، واللجوء للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للفيروس"، داعيا إلى التعامل بحذر مع الوضع حتى تصل البلاد إلى صفر إصابات بالفيروس.
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التعليقات على اللجنة المصرية لمكافحة كورونا: سيطرنا على الفيروس لكن لم ننتصر عليه
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