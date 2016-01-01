اللجنة المصرية لمكافحة كورونا: سيطرنا على الفيروس لكن لم ننتصر عليه

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اللجنة المصرية لمكافحة كورونا: سيطرنا على الفيروس لكن لم ننتصر عليه

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا في مصر أن الوباء تحت السيطرة داخل البلاد، لكن لا يمكن القول إنه تم الانتصار عليه، وأن مصر حاليا "في مرحلة تفاؤل حذر".

وقال رئيس اللجنة حسام حسني: "تمت السيطرة على الفيروس داخل مصر، ولكن لا يمكن أن نقول إننا انتصرنا عليه.. نحن الآن في مرحلة التفاؤل الحذر".

وتابع: "على المواطنين الذين يشعرون بأي من الأعراض عدم التهاون، واللجوء للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للفيروس"، داعيا إلى التعامل بحذر مع الوضع حتى تصل البلاد إلى صفر إصابات بالفيروس.

وقال تعليقا على آخر الدراسات العلمية حول إمكانية وجود لقاحات للفيروس: "حتى الآن ما زلنا في مرحلة الأبحاث"، موضحا أنه لا يمكن الإعلان عن أي لقاح دون أن يثبت فعاليتة وسلامته.

وعبر عن أمله بأن تحصل البلاد على لقاح آمن وفعال للفيروس قبل نهاية 2020.

المصدر: RT

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