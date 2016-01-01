«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الأربعاء.. والقاهرة 35 والرطوبة 80

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صورة الخبر: طقس مائل للحرارة رطب الأربعاء
طقس مائل للحرارة رطب الأربعاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 30)، السواحل الشمالية (87 – 45)، شمال الصعيد (44 – 23)، وجنوب الصعيد (30– 16). وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «41- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «42 – 29».

المصدر: almasryalyoum

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