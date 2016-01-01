بولونيا الإيطالى يعرض ضم رمضان صبحى ويصفه بـ " محمد صلاح الجديد "

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رمضان صبحي



أبدى نادى بولونيا الإيطالى استعداده للدخول فى مفاوضات مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

أعلن النادى الأهلى أن رمضان صبحى أصبح خارج حساباته فى الموسم الجديد بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الانضمام لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد.

قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن هناك اهتماما قويا من طرف نادي بولونيا وأكدت أنه على استعداد كامل للدخول في مفاوضات جدية لضم الجناح المصري الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تفاؤل داخل بولونيا بشأن إمكانيات رمضان صبحي الذي يطلقون عليه لقب "محمد صلاح الجديد" ولكن الأخير كان يتميز بقدمه اليسرى عندما لعب في صفوف فيورنتينا وروما.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم قادر على المشاركة في خطة سينيشا ميهايلوفيتش المدير الفنى لنادى بولونيا سواء على جانبي خط الوسط أو في مركز الجناح الأيسر، مُشيرةً إلى أن المبلغ "5 ملايين يورو" الذي يطلبه هيدرسفيلد للموافقة على رحيل رمضان صبحي قد يعكس ما يملكه من إمكانيات فنية كبيرة

المصدر: صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية

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