انفجار سيارة مفخخة وسقوط قتلى وجرحى من صفوف الجيش التركى بسوريا

نشرت وكالة "سانا" السورية اليوم الثلاثاء أنباءعن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف جنود تركيا فى سوريا. وذلك نقلاعن مصادر محلية أن 3 قتلى وعدد من المصابين في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي سقطوا بانفجار سيارة مفخخة. وتابعت "سانا" أن الانفجار استهدف إحدى نقاط جنود تركيا في قرية العدوانية غرب مدينة رأس العين السورية.

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