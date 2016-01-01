ماذا تفعل عند الإصابة بنزلات البرد؟.. 6 خطوات يجب اتباعها

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ماذا تفعل عند الإصابة بنزلات البرد


هناك أطعمه صحية يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى إذا كنت تعانى من نزلات البرد لأنها تعمل على التخفيف من المخاط والحد من أعراض نزلات البرد المزعجة وتقوية جهاز المناعة لديك وتحسين الأعراض بشكل أسرع.. ونقدم إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد

- اطعمة تجنبيها
1. الفراولة
تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين وتسبب عدم الراحة للأنف والجيوب الأنفية.

2. حلويات
يؤدي تناول السكر إلى تثبيط الجهاز المناعي بشكل مؤقت وقدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الجراثيم ويجب أن تحاول السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر

3. الأطعمة المصنعة
ليست كل الأطعمة المصنعة غير صحية أو خيارًا سيئًا ، لكن بعضها قد يحتوي على مستويات عالية من الملح والسكر والدهون. وهذه المكونات هي وصفة للالتهابات وقد تؤخر عملية شفاء الجسم

أطعمة التي يجب تناولها بدلًا من ذلك:
1. حساء الدجاج
وعاء من حساء الدجاج له تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد في أعراض نزلات البرد.

2. الفلفل الحار
يحتوي الفلفل الحار على شيء يسمى الكابسيسين ، وهو مكون يمكن أن يخفف الأعراض. ويعمل هذا كمزيل للاحتقان والبلغم

3. الزنجبيل
الزنجبيل يزيل الاحتقان ويخمد السعال ويهدئ حلقك - فلماذا لا تجربه؟

المصدر: موقع برايت سايد

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