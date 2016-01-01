هناك أطعمه صحية يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى إذا كنت تعانى من نزلات البرد لأنها تعمل على التخفيف من المخاط والحد من أعراض نزلات البرد المزعجة وتقوية جهاز المناعة لديك وتحسين الأعراض بشكل أسرع.. ونقدم إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد
- اطعمة تجنبيها
1. الفراولة
تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين وتسبب عدم الراحة للأنف والجيوب الأنفية.
2. حلويات
يؤدي تناول السكر إلى تثبيط الجهاز المناعي بشكل مؤقت وقدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الجراثيم ويجب أن تحاول السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر
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التعليقات على ماذا تفعل عند الإصابة بنزلات البرد؟.. 6 خطوات يجب اتباعها
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