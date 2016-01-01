رفضت عريسا بسبب شكله.. علي جمعة يوضح ما يحدث لها.. فيديو



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تركنا عَلَى المَحجّةُ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «تقدم لى عريس ممتاز خلقًا ودينًا ولكن لم يعجبنى شكله فهل يمكن أن أرفضه لهذا السبب؟ أم أن هذا عدم قبول لنعمة الله ؟»، أنه -صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا إلى معايير اختيار الزوج والزوجة الصحيحة، والتي جعل أفضلها الدين والخلق.



وأضاف: "ومع ذلك فإنه يجوز للفتاة أن ترفض طلب الزواج من رجل لا يعجبها «شكله» خلقته، ولكن هذا ضد الحكمة، الفتاة التي ترفض الزواج من رجل بسبب شكله، تغيب عنها الحكمة، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»".

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وأشار إلى أن هذا ما يحدث، فالشاب يرحل عن البيت، فلا يدخله غيره، مؤكدًا أنه لابد من اتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأن فيه الفلاح والسعادة والنجاة من كل سوء.وأكد أن عدم زواج الفتاة يُسبب أضرارًا نفسية ودينية واجتماعية وإلى آخره، أما إذا تزوجته لدينه وخلقه، فإن الله تعالى يؤدم بينهما، أي أنه تعالى يُنزل المحبة التي كانت منظورة من قبل، مشيرًا إلى أن الألفة ترفع الكُلفة عند الحكماء.