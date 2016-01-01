احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

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"هل صلاة التسابيح تغفر الذنوب والكبائر وما كيفيتها؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».



وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة التسابيح لها فضل عظيم، وتغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، كما تغفر الكبائر - بإذن الله-؛ لأنها تقوم على الاستغفار، وهو يغفر الجميع.

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ونصح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية بتأديتها ولو مرة أسبوعيًا أو شهريًا، والمعتمد فيها أدائها ولو مرة واحدة في العمر؛ فما بالك بالإكثار منها، مبينًا أن فضلها ورد في حديث حسن عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-.واستشهد أمين الفتوى بالإفتاء بما روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- للعباس بن عبدالمطلب- رضي الله عنه-: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً..ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».فيديوجراف.. كيفية أداء صلاة التسابيحكيفية صلاة التسابيح:أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة التسابيح، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك ".وقال " شلبي" إن صلاة التسابيح ٤ ركعات مثل الظهر تمامًا، وتشمل ٣٠٠ تسبيحة في كل ركعة ٧٥ .وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: " ما كيفية صلاة التسابيح؟" أننا نبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم نقول: ( سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) ١٥ مرة.وتابع: ثم إذا ركع المصلي ردد هذا الذكر ١٠ مرات وإذا اعتدل قاله أيضًا، وإذا سجد السجدة الأولى ردده ١٠ مرات وإذا اعتدل أعاده أيضًا بنفس العدد، وإذا سجد للمرة الثانية قاله في سجوده، وعند الاعتداد أعاده ١٠ مرات، وهكذا في بقية الركعات الثلاث الأخرى.ونصح أمين الفتوى بالمحافظة على صلاة التسابيح؛ فهي سنة عن النبى- صلى الله عليه وسلم- و لها من فضل عظيم في مغفرة الذنوب وتيسير الأمور.شاهد المزيد: فضل صلاة التسابيح .. 6 منح ربانية لمن يؤديهافي ذات السياق، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة التسابيح تصلى أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط.وأضافت، أنه فى كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها».وأشارت إلى أنه بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.وتابعتك ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.