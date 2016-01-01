

كلية الطب للقوات المسلحة كلية الطب للقوات المسلحة





أعلنت القوات المسلحة أنه تم تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96%بدلًا من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة .



يأتي ذلك حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة.

