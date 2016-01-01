تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

صورة الخبر: كلية الطب للقوات المسلحة
كلية الطب للقوات المسلحة



أعلنت القوات المسلحة أنه تم تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96%بدلًا من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة .

يأتي ذلك حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47268

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager