أعلنت القوات المسلحة أنه تم تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96%بدلًا من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة .
يأتي ذلك حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة.
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