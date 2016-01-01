حلو ومشبع.. طريقة عمل قرع عسل بالبشاميل



قرع عسل بالبشاميل قرع عسل بالبشاميل



تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة سريعة لعمل قرع العسل بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وبشكل شهى يساعد على الشبع سريعا.



مقادير قرع عسل بالبشاميل



1 ونصف كيلو قرع عسل

نصف كيلو سكر

قد يعجبك أيضا...

البشاميل:10 ملاعق كبيرة دقيقسمنة ربع كوب زيت2 ملعقة كبيرة لبن بودرة1 لتر لبن1 كوب شربات القرع المسلوق1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة1 كوب قشطةللتقديم:2 كوب جوز هندطريقة تحضير قرع عسل بالبشاميل:* يخلط السكر مع قطع قرع العسل ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل* يغلى الخليط على النار حتى تمام سلق القرعالبشاميل:* يشوح الدقيق في الزيت والسمنة على النار* يضاف اللبن واللبن البودرة وشربات القرع والفانيليا وجزء من القشطة* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه* تزين بالقشطة وجوز الهند وتقدم* يوضع قرع العسل المسلوق في بايركس* يضاف خليط البشاميل