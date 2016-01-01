قرع عسل بالبشاميل
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة سريعة لعمل قرع العسل بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وبشكل شهى يساعد على الشبع سريعا.
مقادير قرع عسل بالبشاميل
1 ونصف كيلو قرع عسل
نصف كيلو سكر
البشاميل:
10 ملاعق كبيرة دقيق
سمنة ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
1 لتر لبن
1 كوب شربات القرع المسلوق
1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة
1 كوب قشطة
للتقديم:
2 كوب جوز هند
طريقة تحضير قرع عسل بالبشاميل:
* يخلط السكر مع قطع قرع العسل ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل
* يغلى الخليط على النار حتى تمام سلق القرع
البشاميل:
* يشوح الدقيق في الزيت والسمنة على النار
* يضاف اللبن واللبن البودرة وشربات القرع والفانيليا وجزء من القشطة
* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه
* تزين بالقشطة وجوز الهند وتقدم
* يوضع قرع العسل المسلوق في بايركس
* يضاف خليط البشاميل
التعليقات على حلو ومشبع.. طريقة عمل قرع عسل بالبشاميل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق