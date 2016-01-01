حلو ومشبع.. طريقة عمل قرع عسل بالبشاميل

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قرع عسل بالبشاميل


تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة سريعة لعمل قرع العسل بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وبشكل شهى يساعد على الشبع سريعا.

مقادير قرع عسل بالبشاميل

1 ونصف كيلو قرع عسل
نصف كيلو سكر

البشاميل:
10 ملاعق كبيرة دقيق
سمنة ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
1 لتر لبن
1 كوب شربات القرع المسلوق
1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة
1 كوب قشطة


للتقديم:
2 كوب جوز هند

طريقة تحضير قرع عسل بالبشاميل:

* يخلط السكر مع قطع قرع العسل ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل
* يغلى الخليط على النار حتى تمام سلق القرع

البشاميل:

* يشوح الدقيق في الزيت والسمنة على النار

* يضاف اللبن واللبن البودرة وشربات القرع والفانيليا وجزء من القشطة

* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه

* تزين بالقشطة وجوز الهند وتقدم

* يوضع قرع العسل المسلوق في بايركس

* يضاف خليط البشاميل

المصدر: elbalad

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