بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

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رمضان صبحي



أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشأن الوجهة المقبلة لرمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق وهيدرسفيلد الحالى.

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بشأن النادى الذى سيلعب له رمضان صبحي خلال الموسم الكروى الجديد بعد أن أكد البعض عدم ذهاب رمضان إلى بيراميدز واتجاهه للاحتراف فى الخليج.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور محسومة رمضان صبحي سينتقل إلى بيراميدز في الأيام المقبلة، كما أن الزمالك اعترف بتقديم عرض رسمي لضم اللاعب، وذلك يؤكد صحة تصريحاتي التي نفاها رئيس الزمالك في وقت سابق".

وأضاف: "كان هدف الزمالك من تقديم عرض لضم صبحي إبعاد الأهلي عن المفاوضات، وزيادة القيمة المادية للصفقة".

المصدر: elbalad

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