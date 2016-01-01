أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشأن الوجهة المقبلة لرمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق وهيدرسفيلد الحالى.
وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بشأن النادى الذى سيلعب له رمضان صبحي خلال الموسم الكروى الجديد بعد أن أكد البعض عدم ذهاب رمضان إلى بيراميدز واتجاهه للاحتراف فى الخليج.
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التعليقات على بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة
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