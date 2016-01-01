«كمامة ذكية» لتحليل الهواء الذى يتنفسه المستخدم

طور فريق من الباحثين في الصين كمامات ذكية يمكنها تحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم، مما يسمح برصد المؤشرات الحيوية للأمراض التنفسية المختلفة على نطاق واسع.
ومن المعروف أن الهواء التي يستنشقه الإنسان يحتوي على مركبات متطايرة وغير متطايرة داخل نقاط مائية متناهية الصغر، ويمكن أن تكشف بعض هذه الجزيئات معلومات صحية مهمة، تساعد على تحديد إصابة المستخدم بأمراض معينة، أو كيفية تفاعل الجسم مع بعض أصناف الدواء.
ومن أجل اختبار هذه التقنية، ثبّت الباحثون شريطا من الألياف الصلبة من نوعية (إس.بي.إم.إي) داخل كمامة (إن 95)، وتم إخضاع المتطوعين في التجربة لأنشطة مختلفة مثل تناول أصابع موز أو قطع من الثوم أو تدخين سجائر أو تناول أكواب من القهوة، قبل أن يطلب منهم ارتداء الكمامة الذكية والتنفس داخلها، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في مجال التكنولوجيا.
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