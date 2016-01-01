كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" يختبر حاليا عدد من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".
وسيعمل "جوجل كروم"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".
وسيرفق "جوجل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب التي تعتبر صفحات HTTPS الخاصة بها "آمنة".
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التعليقات على ميزة جديدة في «جوجل كروم» تحذر من المواقع غير الآمنة
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