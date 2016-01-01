ميزة جديدة في «جوجل كروم» تحذر من المواقع غير الآمنة

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ميزة جديدة في «جوجل كروم» تحذر من المواقع غير الآمنة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" يختبر حاليا عدد من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".

وسيعمل "جوجل كروم"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".

وسيرفق "جوجل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب التي تعتبر صفحات HTTPS الخاصة بها "آمنة".

وسيعطل "جوجل كروم" أيضا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة، بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها "آمنة" تماما وحصولها على "العلامة الحمراء".

أما في حالة أن النموذج "ليس آمنا" فسيتم تنبيه المستخدم من قبل جوجل، بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.

المصدر: الدستور

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