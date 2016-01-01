اكتشف المكان الرئيسي لتكاثر البكتيريا في المطبخ

أعلنت ناديجدا رايفا، رئيسة قسم الإشراف على نظافة الأغذية في هيئة حماية المستهلك بمقاطعة موسكو، أن إسفنجة المطبخ، هي المكان الخصب لتكاثر البكتيريا.
وتشير رايفا، إلى أن البكتيريا تتكاثر في إسفنجة المطبخ بمقدار 200 الف مرة، من تكاثرها على مقعد المرحاض. أي أن الإسفنجة المستخدمة في غسل أواني المطبخ هي المكان المثالي والخصب لتكاثر الأحياء المجهرية، لذلك تنصح بالتخلي عن استخدامها حتى في تنظيف الخضروات.
وتقول، "للإسفنجة بنية مسامية، إضافة إلى أنها مصنوعة من المطاط الرغوي، وعمليا لا يمكن تنظيفها وتعقيمها، لذلك هي مثل الحاضنة، حيث خلال فترة أسبوع واحد فقط تتكاثر فيها الأحياء المجهرية بمقدار 200 ألف مرة أكثر مما على مقعد المرحاض، لذلك من الأفضل تغييرها ما لا يقل عن مرة في الأسبوع".
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