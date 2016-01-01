طلعت راجل.. حكاية فنانة مصرية شهيرة خدعت الجمهور سنوات طويلة

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طلعت راجل.. حكاية فنانة مصرية شهيرة خدعت الجمهور سنوات طويلة

"ضربني الحلو بالشلوت في راس قلبي وقال اخيه.. اخيه اخيه اخيه يا عيني اخيه.. يا روحي اخيه .. يا سيدي اخيه" كلمات أغنية شهيرة لا تزال نرددها يوميا للفنانة جمالات كفتة، والتي أدتها في فيلم الأنسة ماما، والذي تم عرضة لأول مرة في دور العرض السينمائي قبل نحو 70 عاما، وتحديدا في عام 1950.

الدور الذي لم يىتعدى مدته على الشاشة سوى عدة دقائق ظل عالقًا في أذهان الجمهور طيلة سنوات عديدة، وظلت الفنانة جمالات كفتة مثار حديث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي على حد سواء، ورغم ذلك لم يبحث الكثيرون عن من هي جمالات كفتة، وإسمها الحقيقي.

المصدر: السلطة

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