بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

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كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق


كشفت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع الهولندي رونالد كومان لمدة عامين كمدرب للفريق، وذلك بعد رحيل الإسباني كيكي سيتين عقب خسارته من بايرن ميونخ بنتيجة قاسية أدت إلى توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "أس آرابيا" إلى أن هناك وفدًا من برشلونة سافر إلى هولندا أمس للتعاقد مع كومان، واستطاع أوسكار جراو، الذي رافق بعثة النادي، إنهاء الصفقة مساء أمس في أمستردام وفقًا للصحيفة.

وسيوقع كومان على عقد لمدة عامين، أي أن عقده سينتهي في عام 2022، مع إمكانية تقليصه حتى يونيو 2021 فقط بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويُعد كومان قدوة لجيل كامل من جمهور برشلونة، فقد كان بطلًا لنهائي ويمبلي عام 1992 ، حيث ظل كومان لاعبًا لبرشلونة في الفترة ما بين عامي 1989 و1995، وتُوج معه بجميع الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني 4 مرات متتالية، دوري أبطال أوروبا.

المصدر: صحيفة "أس آرابيا"

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