كشفت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع الهولندي رونالد كومان لمدة عامين كمدرب للفريق، وذلك بعد رحيل الإسباني كيكي سيتين عقب خسارته من بايرن ميونخ بنتيجة قاسية أدت إلى توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا.
وأشارت صحيفة "أس آرابيا" إلى أن هناك وفدًا من برشلونة سافر إلى هولندا أمس للتعاقد مع كومان، واستطاع أوسكار جراو، الذي رافق بعثة النادي، إنهاء الصفقة مساء أمس في أمستردام وفقًا للصحيفة.
وسيوقع كومان على عقد لمدة عامين، أي أن عقده سينتهي في عام 2022، مع إمكانية تقليصه حتى يونيو 2021 فقط بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق