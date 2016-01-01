دعاء رؤية هلال محرم .. ردده في أول لحظة بالسنة الهجرية الجديدة



دعاء رؤية هلال محرم دعاء رؤية هلال محرم



دعاء رؤية هلال محرم أو دعاء شهر محرم يعد الغد الأربعاء وعلى وجه الخصوص بعد صلاة المغرب هو زمن الحاجة إليه والبحث عنه، وتأتي الحاجة إلى دعاء رؤية هلال محرم أو دعاء شهر محرم أنه تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم غدًا الأربعاء الموافق 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ ، والتاسع عشر من أغسطس الجاري ٢٠٢٠م، لتحديد بداية السنة الهجرية الجديدة .



ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال ومن ثم الحاجة إلى دعاء رؤية هلال المحرم أو دعاء شهر محرم عقب صلاة المغرب غدا، وعليه ستكون غرة شهر المحرم ، إما يوم الخميس الموافق 20 اغسطس 2020 أو الجمعة الموافق 21 أغسطس 2020.



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دعاء رؤية هلال المحرم أو دعاء شهر محرم وكان قد وورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – دعاء عند رؤية الهلال، في الحديث الذي روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

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دعاء رؤية هلال محرم أو دعاء شهر محرم ، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو غير ذلك.دعاء رؤية هلال محرم أو دعاء شهر محرم فينبغي للمسلم أن يكون واعيًا ببداية الأشهر، حتى يفوز بأجر هذا الدعاء العظيم، وأجر اتباع السُّنَّة، بالإضافة إلى تحقُّق البركة والسلامة، والثبات على الإسلام والإيمان.استطلاع هلال محرم وبداية السنة الهجريةقالت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر محرم لعام 1442هـ، يوم غد الأربعاء الموافق 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ ، والتاسع عشر من أغسطس الجاري ٢٠٢٠م، لتحديد بداية السنة الهجرية الجديدة .وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستعلن بداية العام الهجري الجديد، وما إذا كان الخميس هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري أم غرة شهر المحرم لعام 1442هـ، وذلك عن طريق استطلاع ورؤية الهلال، والذي يتم من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.وأضافت أنه سيتم إعلان نتيجة رؤية هلال شهر المحرم، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال.وحذرت قائلة: «لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال».وأشارت إلى أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم منها رؤية الهلال، منوهة بأن الرؤية تكون لجميع الشهور الهجرية -القمرية- ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية.Advertisementsprintالكلمات المفتاحية