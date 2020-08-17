الدولار يسجل 15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2020

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الدولار يسجل 15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2020

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.84 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.80 جنيه للشراء، و21.04 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.51 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.84 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.97 جنيه للشراء و15.14 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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