ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو 18.84 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.
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التعليقات على الدولار يسجل 15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2020
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