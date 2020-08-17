

استقرار سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 17-8-2020 استقرار سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 17-8-2020

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-8-2020، مع بداية تعاملات الصباحية بالبنوك، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وثبت أيضا فى البنك المركزى المصرى عند 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.23 جنيه للشراء .



4.26 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14 جنيه للشراء.



4.26 جنيه للبيع.



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