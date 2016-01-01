القهوة مش بس بتظبط المزاج.. 5 استخدامات منزلية غير تقليدية للبن



القهوة مش بس بتظبط المزاج القهوة مش بس بتظبط المزاج

إذا كنت تشرب القهوة على أساس يومي واعتدت على إعداد القهوة الخاصة بك في المنزل، فإن فنجان القهوة الصباحية الذى تستهلكه يوميًا يمكن أن تستفيد منه بشكل أبعد كثيرًا من ضبط مزاجك صباحًا ومنحك دفعة كبيرة من النشاط، فوفقًا لموقع "thelist" هناك عدة استخدامات منزلية غير تقليدية للبن، سواء المستعمل أو غير المستعمل، تعرف عليها.







استخدم البن المطحون لتسميد نباتاتك المنزلية

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يمكن استخدام القهوة كأسمدة صلبة أو سائلة، بالنسبة للصلبة قم ببساطة بخلط حفنة أو اثنتين من القهوة المطحونة أو تفل البن في التربة حول نباتاتك، أما لصنع سماد سائل، انقع حفنة من الحبيبات في 2 لتر من الماء لعدة أيام، ثم صفيها واستخدم السائل فقط لري النباتات.القهوة جيدة جدًا للحدائق فهي غنية بالكالسيوم والكروم والحديد والمغنيسيوم والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وجميع المعادن التي تعزز نمو النبات، تساعد القهوة أيضًا في جذب الديدان، والتي قد لا تبدو رائعة بالنسبة لك، لكن نباتاتك ستحبها، شيء آخر يمكن أن تقوم به القهوة هو المساعدة في امتصاص بعض المعادن الثقيلة التي قد تلوث التربة.استخدم البن المطحون لمكافحة الآفاتالقهوة تحتوي على مركبات مثل الكافيين التي تجدها الحشرات عالية السمية، يمكن استخدام حبوب القهوة لإبعاد البعوض وذباب الفاكهة والخنافس، ما عليك سوى وضع أوعية صغيرة مليئة بمقاهي القهوة، أو رشها حول أي منطقة خارجية يوجد فيها الحشرات بكثرة ، إن رش القهوة حول نباتاتك سيبعد القواقع والرخويات بعيدًا، لأنها لا تحب الزحف على سطح خشن ومضطرب.يمكنك حتى استخدام القهوة على حيواناتك الأليفة كمضاد طبيعي للبراغيث، افرك البن المطحون على الحيوان بعد غسله للتو، ثم اشطفه، قد يمنع هذا العلاج البراغيث ويجعل فرو حيوانك الأليف سلسًا ولامعًا، فضلا عن الرائحة المميزة.استخدم البن المطهر كمزيل للروائححبوب القهوة لها مثل هذا العطر المميز الخاص بها الذي يساعدها على تحييد الروائح الكريهة الأخرى، كما أنها تساعد على إزالة الروائح لأنها تحتوي على النيتروجين الذى يتحد مع الكربون لإزالة الرائحة الكريهة من غازات الكبريت.يمكنك وضع وعاء من البن في الثلاجة أو الفريزر لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها، يمكنك ملء جوارب أو جوارب قديمة بالقهوة المطحونة لصنع أكياس يمكن أن تدخل أدراجك، أو سيارتك، أو حذائك، أو أي مكان آخر.استخدمى البن المطحون كطلاءيمكنك مزج كوب من القهوة مع كوب من الماء المغلي، وترك الخليط ينقع لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك، ثم يصفى، استخدم القهوة المعاد تشكيلها كطلاء خشبي على الطلاء الحالى، فهذا لن يجعل الخشب داكنًا حقًا، ولكنه سيضيف لونًا بنيًا فاتحًا لطيفًا يساعد على إخراج الحبوب الطبيعية للخشب، يمكنك أيضًا استخدام القهوة المطحونة بالماء لصبغ الورق، مما يمنحها لمسة نهائية جميلة.استخدم البن المطحون لبشرتك وشعركالعديد من الوصفات لعلاجات البشرة اليومى باستخدام القهوة، بما في ذلك قناع تقشير الوجه، وسكراب الجسم من القهوة والسكر، وسكراب القدم، ونعومة الشفاه ويمكنك التعرف أكثر على وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالقهوة.