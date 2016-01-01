6 حيل من مصممى الديكور لتجديد غرفة النوم.. مش هتكلفك فلوس



حيل من مصممى الديكور لتجديد غرفة النوم حيل من مصممى الديكور لتجديد غرفة النوم



يرغب كل شخص بالحصول على غرفة نوم منظمة، تحتوى على ديكور متناسق الألوان يساعده على الشعور بالاسترخاء والراحة، بنهاية يوم ملىء بالتعب والإرهاق، ولتحقيق ذلك أشار بعض مصممى الديكور إلى بعض النصائح التى يجب اتباعها لتجديد ديكور غرفة النوم دون إنفاق الكثير من الأموال وفى نفس الوقت يساعد ذلك على الشعور بالراحة، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider".





تخلص من الأقمشة الزائدة داخل الغرفة

ينصح بالتخلص من الأقمشة الزائدة المتراكمة داخل غرفة النوم، لأنها تتسبب فى الازدحام والفوضى، داخل الغرفة، بالإضافة إلى الاكتفاء بتركيب عدد قليل من الستائر.





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التخلص من الديكور المسبب للازدحامينصح بالتخلص من قطع الديكور والأشياء غير ضرورية المسببة للازدحام، مثل استبدال قطع الأثاث الضخمة بأخرى أصغر منها، ما يساعد فى الحصول على اتساع الغرفة والشعور بالراحة والاسترخاء.تنظيم ديكور الغرفةينصح بتنظيم غرفة النوم، حيث تنظيم جميع الأدراج والخزانة، وتنظيف الأسطح التى عادة ما تكون مغطاة بأكوام من الملابس وأكوام من الأوراق، وتنظيم غرفة الملابس.ترتيب الفراشينصح بترتيب وتغيير الفراش من خلال تبديل الوسائد أو إعادة ترتيبها والاكتفاء ببطانية واحدة، ومن ناحية أخرى توجد ألحفة مصنوعة من وجهين، والتى يمكن قلبها على أحد الوجهين، عند تغيير الفراش، ما يساعد فى الشعور بتجديد غرفة النوم.إضافة بعض الزهور أو الأغصان داخل الغرفةينصح بإضافة بعض الزهور أو الأغصان الخضراء داخل غرفة النوم، ما يساعد فى الحصول على غرفة مبهجة ومشرقة وأكثر حيوية، وتحسين الحالة النفسية، ومن ناحية أخرى، تساعد على تحديث ديكور غرفة النوم.وينصح بإضافة بعض الزهور الملونة على المنضدة بجانب السرير، مما يساعد على تجديد ديكور الغرفة.ترتيب أسطح الخزائن والأرفف والطاولاتينصح بإعادة ترتيب أسطح الخزائن والأرفف، من خلال تبديل أماكن الكتب والشموع والمزهريات وقطع الديكور المختلفة، ما يساعد فى تحديث ديكور غرفة النوم .