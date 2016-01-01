4 ألوان صيفية هتكمل معانا فى الخريف.. عندك كام لون منها؟



ألوان صيفية هتكمل معانا فى الخريف ألوان صيفية هتكمل معانا فى الخريف

مع كل فصل تتغير الموضة وتتغير الألوان الخاصة بالموضة والأزياء فى هذا الفصل، فالصيف على سبيل المثال تميل ألوانه إلى القوة والجرأة والخريف يميل إلى الألوان الترابية الهادئة، لكن إذا كنتِ من عشاق ألوان الصيف هناك خبر سار هو أن هذا العام ستظل العديد من اتجاهات الصيف الكبيرة مستمرة فى فصل الخريف وفقًا لموقع "who what wear" للموضة، فتعرفى على هذه الألوان.







4 ألوان صيفية مستمرة حتى فصل الخريف

اللون ليمونى

هذا اللون متواجد فى كل مكان الآن، هو درجة الليمونى الناعم فهو من الألوان التى تبدو لائقة مع الجميع وسوف يمتد ارتداؤها حتى فصل الخريف.

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فهو من الألوان المميزة التي تظهرك بلوك مختلف وجرىء فيمكنك ارتداء ه في هيئة فستان أو توب أو بنطلون حسب ما يعود للرغبتك فهو أيضا من ألوان التي تتماشى مع العديد من الألوان كالابيض والأسود.إطلالة بلون البيج الغامقيعد من الألوان المميزة لفصل الصيف بشكل كبير للغاية والتى سوف تستمر معانا بشكل كبير فى فصل الخريف فهو من الألوان التى يتماشى ارتداؤها فى فصل الصيف مع الألوان الفاتحة كاللون الأبيض وتتماشى أيضا معك في فصل الخريف بشكل كبير مع درجات داكنة.إطلالة مميزة بلون كرفسيعد من أكثر ألوان المميزة في فصل الصيف بشكل كبير، فجمهور الموضة لا يمكن أن يستغنون عن اللون الأخضر على الإطلاق فكانت ألوان النيون لفترة زمنية معينة الأكثر تريند ولكن انتهت صلاحيتها إلى حد ما في صيف 2020 ولكن هناك ظل جديد من اللون الأخضر هو لون الكرفس والذى سوف يستمر معنا حتى خريف 2020 فمن المتوقع أنه يصبح من ألوان الأساسية للفتيات في خزانة ملابسهم.حليب الشوفانلون حليب الشوفانلون حليب الشوفانيعد من ألوان المميزة لعشاق الظلال المحايدة بشكل كبير فهو من ألوان التي تتوسط اللون الأبيض والاوف وايت فهو من ألوان المميزة بشكل كبير لصيف 2020 والممتدة حتى خريف 2020.