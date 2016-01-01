مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين



فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين



وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.



وطالب وزير التموين، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.



المستندات المطلوبة:

قد يعجبك أيضا...

أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عاليةبيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.ثانيا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثرشهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارةصورة البطاقة التموينيةثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عاليةبيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهريصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها