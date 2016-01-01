وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.
وطالب وزير التموين، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.
المستندات المطلوبة:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق