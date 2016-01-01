رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في العالم.
وقال حسني، في حوار عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، إن هناك احتمال كبير بشأن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه من المتوقع بقوة حدوثه في فصل الشتاء القادم.
وأضاف أن وزارة الصحة المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد تعمل على إقامة مؤتمر علمي تعليمي للأطباء الجمعة المقبلة لتعليم الأطباء الفرق بين فيروس كورونا المستجد والأنفلونزا العادية.
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التعليقات على حقيقة الموجة الثانية لكورونا .. العلمية لمكافحة فيروس كورونا تجيب
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