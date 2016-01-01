طالبة بالثانوية تحصل على 35 درجة زيادة بعد تظلمها فى العربى

كشفت سلمى حاتم الطالبة بالصف الثالث الثانوى العام، للعام الدراسى 2020، تفاصيل حصولها على 35 درجة زيادة فى مادة اللغة العربية بعد تظلمها من نتيجة الثانوية العامة، موضحة أنها متفوقة وحاصلة على الدرجات النهائية فى جميع المواد منها علم النفس والفلسفة، لكنها أصيبت بصدمة بعد ظهور النتيجة وحصولها على 40 من 80 فى مادة اللغة العربية، قائلة: أحساس صعب جدا على لأنى تعبت طوال العام باعتبار امتحانات الثانوية العامة هذا العام أطول الاختبارات.
وأوضحت الطالب على الفور توجهت وتقدمت بتظلم وبعد الكشف على صورة كراسة الإجابة اكتشفت أن درجة مادة اللغة العربية 75 فى المرايا الخارجية للمادة، رغم أن النتيجة ظهرت بـ"40 درجة فقط، قائلة: بمجرد أن لمحت كراسة الإجابة مع مسئول الكنترول خطفتها منه للاطمئنان على درجتها وفور أن وقعت عيناها على الـ"75 فرحت جدا وشعرت بأن ربنا عوضها تعب العام الدراسى كله.
وأشارت إلى أن مرحلة ما قبل الحصول على الزيادة كان والديها قلقين لكن كانوا واثقين أنها ليست درجتها وأنها عملت اللى عليها، ووالدها دعمها معنويا بشكل كبير، موضحة أصعب لحظة قبل الزيادة فى الدرجات أنك تشعر أن كل الطلبة استريحوا خلاص وعرفوا نتائجهم وهى ما زالت معلقة وهل ستحصل على الدرجات الزيادة وبذلك تكون حصلت على المجموع الذى تسعى إليه أم لا، متابعة: فى النهاية حسيت أن ربنا عوضها ولم يخزلها رغم أن الأمل كان قليلا فى الحصول على زيادة.
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