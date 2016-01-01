التعليم تحذر المدارس الدولية من بدء الدراسة وحضور الطلاب قبل 15 سبتمبر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدم حواز بدء الدراسة بشكل نظامى"بحضور الطلاب" فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" قبل 15 سبتمبرالمقبل ويمكن البدء فى الدراسة أون لاين من 1 سبتمبر 2020، مع التشديد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها جهات الاختصاص، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم موافاة المديريات والمدارس بما يستجد من إجراءات فى هذا الشأن حرصا على حسن سير العلمية التعلييمة على أساس من الموازنة بين مصلحة الطلاب التعليمية وسلامتهم الصحية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

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ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.