أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدم حواز بدء الدراسة بشكل نظامى"بحضور الطلاب" فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" قبل 15 سبتمبرالمقبل ويمكن البدء فى الدراسة أون لاين من 1 سبتمبر 2020، مع التشديد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها جهات الاختصاص، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم موافاة المديريات والمدارس بما يستجد من إجراءات فى هذا الشأن حرصا على حسن سير العلمية التعلييمة على أساس من الموازنة بين مصلحة الطلاب التعليمية وسلامتهم الصحية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم تحذر المدارس الدولية من بدء الدراسة وحضور الطلاب قبل 15 سبتمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق