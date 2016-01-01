فوائد الجرجير لـ القلب و الأعصاب و الشعر



فوائد الجرجير فوائد الجرجير

فوائد الجرجير من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فهو كنز من الفوائد لا يقدر بثمن، ويعتبر الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لذا يحر الكثير على تناوله بأستمرار و إضافته لطبق السلطة اليومي حتى يتمتع بـ فوائد الجرجير الصحية.



فوائد الجرجير لصحة القلب والشرايين



الجرجير من الخضراوات الصليبية، فيعتبر أى نظام الغذائي غني بالخضروات الصليبية قد يفيد صحة القلب، حيث ربطت مراجعة للدراسات التي أجريت على أكثر من 500000 فرد تناول الجرجير بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16٪ .

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يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين. ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الكاروتينات بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فمضادات الأكسدة تحسن صحة القلب، كما أظهرت الدراسات أن المستويات العالية من الكاروتينات لا تحمي فقط من الإصابة بأمراض القلب ولكنها تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .كشف موقع healthline، أن يحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل صلابة وسمك الأوعية الدموية، كما ثبت أن النترات الغذائية تخفض ضغط الدم عن طريق زيادة أكسيد النيتريك في الدم.علاوة على ذلك ، قد يساعد الجرجير في خفض نسبة الكوليسترول ، مما يحسن صحة القلب، في دراسة استمرت 10 أيام على الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، أدى العلاج بمستخلص الجرجير إلى خفض الكوليسترول الكلي بنسبة 34٪ والكوليسترول الضار LDL بنسبة 53٪ .اقرا ايضا..4 فوائد تجعلك لا تتخلي عن استعمال زيت الجرجير للشعرفوائد الجرجير للمخمن الأطعمة المفيدة للمخ والأعصاب بشكل جيد ، فيتميز الجرجير بأنه غني بـ فيتامين ج الذي يساعد على منع التغيرات في الإدراك مثل مرض الزهايمر، كما يساعد على تقليل النزيف عند حدوث السكتة الدماغية و أولئك الذين يعانون من إصابات في الرأس لديهم انخفاض فيتامين سي في الدم و تظهر الدراسات أن الجرجير يمنع الضرر ويحسن أيضًا وظائف المخ وإصاباته كما تساعد الكمية العالية من فيتامين سي في نشاط الخلايا العصبية.فوائد الجرجير للاعصابتقوية القدرة و النشاط الجنسي عند الرجال من أبرز الفوائد الصحية المعروفة عن الجرجير، وذلك لأحتوائه على فيتامين أ والذي يقوم بتغذية خلايا الجسم، ويتم تناول الجرجير سواء عصير أو تناول أوراقه الخضراء، وبالإضافة لكونه منشط جنسي يساعد في عملية الهضم ويعمل على علاج الإمساك بسبب كثرة الألياف.اقرأ إيضا ..50 معدنا وفيتامين .. معلومات لن توقعها عن الجرجيرفوائد الجرجير للنساء المتزوجاتيعتبر الجرجير من الخضروات للنساء المتزوجات وبالأخص الحوامل لأنه غني بـ حمض الفوليك وهو عنصر غذائي حيوي موجود في الجرجير ويمنع العيوب الخلقية فهو مهم جدًا لنمو الجنين السليم لأنه يلعب دورًا في الانقسام الخلوي، حمض الفوليك ضروري للنساء المرضعات أيض إن استهلاك 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا يقي من نقص الأنبوب العصبي عند الرضع، إلى جانب ذلك ، فإن حمض الفوليك ضروري لأمراض مثل السكتة الدماغية وسرطان الدم وسرطان الثدي وأمراض العظام المسامية والاكتئاب.فوائد الجرجير للشعرالجرجير نبات غني بالفوائد حيث يحتوي على نسبة وفيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة جدًا لجسم الإنسان، يعمل الزنك والكبريت في هذه الخضار على الحفظ على فروة الرأس رطبة وبعيدة عن العدوى التي تؤدي إلى تكوين القشرة وتساقط الشعر وبطء نموه، وبالتالي يمنع التهابات فروة الرأس، ويمنع تساقط الشعر،فإن عصير الجرجير يعزز نمو الشعر، تقوية بصيلات الشعر و يمنح الجرجير الشعر الغذاء اللازم له من جذوره ولأطرافه ويعطيه مظهرا لامعا وبراقا أيضا.