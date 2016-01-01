رسميا.. ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي



ساديو ماني ساديو ماني

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، PFA، عن فوز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ساديو ماني، بالأفضل في الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز.



الجائزة جماهيرية من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وتصدر ماني التصويت بنسبة 41% متفوقًا على كيفن دي بروين الذي حصل على 27% وترينت ألكسندر أرنولد بنسبة 17%.



ونجح ماني في الموسم الماضي مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في تسجيل 18 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى وكان مساهمًا بشكل أساسي في التتويج باللقب بعد وصول الريدز للنقطة 99 بنهاية الموسم.

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الجدير بالذكر أن دي بروين كانت قد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في موسم 2019/2020.