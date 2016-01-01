كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" هناك عدة حراس مرشحين للانضمام للنادي الأهلي، لكن الكلام حاليا سابق لأوانه".
وأضاف: "الأهلي يضم محمد الشناوي وعلي لطفي والحارس الصاعد مصطفي شوبير، لكنه سيكون في حاجة لضم حارس مرمى.
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