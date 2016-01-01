

فايلر لـ لاعبي الأهلي: انسوا رمضان صبحي فايلر لـ لاعبي الأهلي: انسوا رمضان صبحي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب اللاعبين بنسيان مباراة الانتاج الحربي، وكذلك أزمة رحيل رمضان صبحي.



وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فايلر طالب اللاعبين بنسيان رمضان صبحي تمامًا، وغلق الملف تماما، واللاعب غائب عن المباريات منذ فترة طويلة بسبب الإصابة ثم توقف فيروس كورونا".



وأضاف:" رمضان صبحي قام بتصوير إعلان لأحد الرعاة، وقام بتوقيع العقد الثلاثي بأنه لاعب محترف في الأهلي، وهي كلمة تُدين اللاعب".

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وواصل:"من حق الشركة الراعية الحصول على 4 مليون بالإضافة إلى تعويض من اللاعب في ظل المبالغ التي تكبدتها من تأجير ملعب وإعادة تصوير الملعب، وجلب أشخاص آخرين لتصوير الإعلان".وأكمل:" هناك اتصال بين نادر شوقي وكيل اللاعب السابق، لرد المبالغ التي حصل عليها".وأضاف:" كان هناك رغبة من الشركة الراعية لظهور طاهر محمد طاهر في الإعلان، ولكن النادي الأهلي رفض لأنه لم ينضم بشكل رسمي للفريق ووجد النادي الأهلي أن هناك لاعبين أحق لأنهم متواجدين بالفعل بالنادي، وبالتالي تم الاستقرار على أن يقوم وليد سليمان بتصوير الإعلان".