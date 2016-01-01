كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب اللاعبين بنسيان مباراة الانتاج الحربي، وكذلك أزمة رحيل رمضان صبحي.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فايلر طالب اللاعبين بنسيان رمضان صبحي تمامًا، وغلق الملف تماما، واللاعب غائب عن المباريات منذ فترة طويلة بسبب الإصابة ثم توقف فيروس كورونا".
وأضاف:" رمضان صبحي قام بتصوير إعلان لأحد الرعاة، وقام بتوقيع العقد الثلاثي بأنه لاعب محترف في الأهلي، وهي كلمة تُدين اللاعب".
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التعليقات على فايلر لـ لاعبي الأهلي: انسوا رمضان صبحي
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