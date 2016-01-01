على جمعة: يجب أن نضع نصب أعيننا هدي الرسول في التعامل مع غير المسلمين



الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه من مظاهر تعاونه – صلى الله عليه وسلم- مع قومه قبل البعثة مساعدته إياهم في حقن دمائهم‏، ‏ورفع التنازع بينهم‏،‏ ودفع شر مستطير كان سيحيق بهم‏.







وأضاف «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» ‏أنه في السنة الخامسة والثلاثين بنت قريش الكعبة وتقاسمتها أرباعا، فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود تنازعت القبائل أيها يضعه موضعه حتى كادوا يقتتلون‏،‏ ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم‏.

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وتابع أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ‏كان هو أول داخل‏، ‏فقالوا‏:‏ " هذا محمد‏، هذا الصادق الأمين‏،‏ رضينا به‏، فحكموه‏،‏ فبسط ر رداءه ووضع الحجر فيه‏،‏ وأمر أربعة من رؤساء القبائل الأربع أن يأخذوا بأرباع الثوب‏، فرفعوه إلى موضعه‏، فتناوله – عليه الصلا والسلام- بيده المباركة‏، فوضعه في موضعه ‏(سيرة ابن إسحاق).‏وواصل المفتي السابق أنه على مستوى أسرته -صلى الله عليه وسلم- نراه يرد الجميل لعمه أبي طالب الذي رباه‏، فيأخذ منه عليا- رضي الله عنه- ليربيه‏ حين أصيبت قريش بأزمة اقتصادية شديدة‏،‏ وكان أبو طالب ذا عيال‏.‏اقرأ أيضًا: أولاها مكة قبل البعثة.. على جمعة: سيرة النبي جاءت بـ 4 نماذج للتعايشونبه أنه بتلك الأمثلة وغيرها ينبغي على المسلمين أن يقتدوا في تعاملهم مع الآخر‏، حيث يضعون نصب أعينهم هدي الرسول-صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع غير المسلمين وحرصه على التمسك بالأخلاق والمبادئ الإسلامية القويمة التي تحث على الوفاء والصدق والأمانة‏.وأكمل: فقد كان - صلى الله عليه وسلم- يعرف في مكة قبل البعثة بأنه الصادق الأمين‏: ولم يعرف عنه أبدا أنه خان أمانة أو نقض عهدا أو كذب يومًا، وهذا ما أدركته السيدة خديجة- رضي الله عنها- حين واسته بقولها‏: ‏"أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم‏، وتصدق الحديث،‏ وتحمل الكل‏،‏ وتكسب المعدوم‏، وتقري الضيف‏، وتعين على نوائب الحق ‏(البخاري 6/173).‏وأردف: نموذج التعايش في مكة مع الآخر قبل البعثة‏ -‏ وكان المقام فيه ‏(مقام التعايش والوفاء والتعاون على البر والخير‏)-‏ يدفع المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك الظروف‏-‏في أي زمان أو مكان‏-‏ إلى التمسك بعقيدتهم وعدم التفريط في ثوابت وأصول الإسلام مع الالتزام بمكارم الأخلاق التي تؤسس وترسخ تلك العلاقة مع الآخر بما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي‏,‏ ويكشف عن حقيقة الإسلام وسماحته أمام العالمين‏.‏