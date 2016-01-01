

طرق منع الحمل البديلة للتخلص من الحبوب طرق منع الحمل البديلة للتخلص من الحبوب

هل تبحثين عن وسيلة صحية وامنه لمنع الحمل فالكثيرون لايفضلون حبوب منع الحمل لكن فى المقابل هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد النسل تعرفى على أضرار وفوائد كل منهما.



اضرار حبوب منع الحمل



وفقا لموقع هيلث اضرار حبوب منع الحمل كثيرة فتحتوى موانع الحمل الهرمونية على كمية صغيرة من هرمون الاستروجين والبروجستين وتعمل موانع الحمل الهرمونية أيضًا على تغيير مخاط عنق الرحم بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة.إليك أبرز أضرار حبوب منع الحمل وأفضل موانع الحمل

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حبوب منع الحملتسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط. هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط في كل موسم.وتعد أبرز اضرار حبوب منع الحمل تسببها في معاناة بعض الأشخاص من الصداع وتقلبات المزاج كما أن حبوب منع الحمل قد تسبب لك الهشاشة و تفقد كثافة العظام إذا حصلت على الحقنة لأكثر من عامين على التوالي.حقنة منع الحملأما عن حقنة منع الحمل فيستمر مفعولها من شهر إلى 3 أشهر وتعد أبرز فوائد حقن منع الحمل امكانية استخدامها عند الرضاعة الطبيعية وفى الوقت نفسه تقلل حقن منع الحمل من فترات الغزارة والمؤلمة لبعض النساءتأخذ النساء حقن منع الحمل عن طريق الفم، وعندما يتم تناولها بشكل صحيح، فإنها تكون فعالة بنسبة تصل إلى 99.9٪.