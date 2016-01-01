مرضى الكوليسترول ممنوعون من هذه الأطعمة

يعتبر الكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بأرتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من الدهون.
وفي هذا السياق ، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي يجب الاعتدال و الحذر عند تناولها وهي:
-المخ : ٣٠٠٠ ملغ
-الكبدة( السودة ) : ٤٠٠ ملغ
-الكلاوي: ٣٨٠ ملغ
-اللسان: ١١٠ ملغ
-الجمبري: ١٩٠ ملغ
-صفار البيض: ١٨٧ ملغ في البيضة
-سمك السردين: ١٤٥ ملغ
-جبن شيدر: ١١٥ ملغ
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