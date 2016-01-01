مرضى الكوليسترول ممنوعون من هذه الأطعمة

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مرضى الكوليسترول


يعتبر الكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بأرتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من الدهون.

وفي هذا السياق ، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي يجب الاعتدال و الحذر عند تناولها وهي:

-المخ : ٣٠٠٠ ملغ
-الكبدة( السودة ) : ٤٠٠ ملغ
-الكلاوي: ٣٨٠ ملغ
-اللسان: ١١٠ ملغ
-الجمبري: ١٩٠ ملغ
-صفار البيض: ١٨٧ ملغ في البيضة
-سمك السردين: ١٤٥ ملغ
-جبن شيدر: ١١٥ ملغ

وأضافت استشاري التغذية، إلى أن الجسم يحتاج للكوليسترول ، حيث يصنع ما يقارب ٧٠٪ عن طريق الكبد و الباقي يتم الحصول عليه من المصادر الغذائية لتكملة الإحتياج اي ما يقارب ٣٠٠ ملغ يوميًا.

ونصحت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية ، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض قلب ب تقليل أو الحذر من تناول الأطعمة السابقة لتفادي أي مخاطر صحية.

المصدر: elbalad

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