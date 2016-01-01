

شاهد.. جهاز تنظيم الاتصالات يرد ربع مليون جنيه لمستخدمي المحمول شاهد.. جهاز تنظيم الاتصالات يرد ربع مليون جنيه لمستخدمي المحمول

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة وتحسين تجربتهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.







شملت إجراءات تنظيم الاتصالات رد حوالي ربع مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز، وجاءت كالتالي 77% منها مكالمات محمول، و3% تجوال، و3% إنترنت محمول، و17% اشتراك خدمات دون رغبة المستخدم.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر تقرير "منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات"، ورصد مؤشرات متابعة شكاوى المستخدمين الواردة لمركز الشكاوى بالجهاز على رقم 155 والقنوات الإلكترونية الجديدة كالواتساب وموقع الجهاز وصفحات التواصل الاجتماعي.شمل التقرير مؤشرات عدد الشكاوى ونسبة الشكاوى التي تم الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز خلال فترة



