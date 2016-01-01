اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة وتحسين تجربتهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.
شملت إجراءات تنظيم الاتصالات رد حوالي ربع مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز، وجاءت كالتالي 77% منها مكالمات محمول، و3% تجوال، و3% إنترنت محمول، و17% اشتراك خدمات دون رغبة المستخدم.
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التعليقات على شاهد.. جهاز تنظيم الاتصالات يرد ربع مليون جنيه لمستخدمي المحمول
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